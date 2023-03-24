Binlerce pazarcıyı ilgilendiren imzalar atıldı

Nilüfer'de imzalar pazar yerlerinin hizmet kalitesinin artarak devam etmesi için atıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ilçedeki pazar yerlerinin kullanımı ile ilgili olarak Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu ve Bursa Yaymacılar ve Benzerleri Odası Başkanı Fahrettin Tüccaroğlu ile protokole imza koydu. Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Vural, Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkan Yardımcısı Ergin Birdal ve Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Eğe de imza töreninde hazır bulundu.

Nilüfer Belediyesi Halkevi Başkanlık makamında imzalanan protokol, ilçe sınırları içinde haftanın belirli günlerinde kurulan 35 sebze ve meyve pazarı ile 6 giyim pazarını kapsıyor. 2023 yılı boyunca geçerli olacak protokolle tüketici memnuniyeti ile birlikte ürün ve pazar donatılarının kalitesinin artırılması hedefleniyor. Protokol çerçevesinde ayrıca tüketici ve pazarcı esnafını; çevreyle uyumlu, estetik ve çağdaş yaşam şartların sağlandığı semt pazarlarında buluşturmak hedefleniyor.