Binlerce tiyatro sever Gemlik'te buluşacak

Gemlik Belediyesi ve Bursa Barosu tarafından düzenlenen Avukat Özgür Aksoy Tiyatro Günleri binlerce tiyatro severi Gemlik'te buluşturacak.

Türkiye'nin dört bir yanındaki baroların tiyatro grupları 23 - 27 Kasım tarihleri arasında Gemlik'te sergileyecekleri oyunlarla seyirciyle bir araya gelecek.

Özgür Aksoy Tiyatro Günleri programının açılışı Bursa Barosu Tiyatro Advocato tarafından yapılacak. 23 Kasım Çarşamba saat 20.00'de Haldun Taner'in yazdığı ‘Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım' adlı oyunla perdelerini açacak tiyatro günlerinde; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tiyatro Grubu ve İstanbul Barosu Tiyatro grubunun Vasıf Öngören'in yazdığı ‘Oyun nasıl oynanmalı' eseri 24 Kasım Saat 20.00'de, Eskişehir Suı Generıs Tiyatro Topluluğu Slavomir Mrozek'in yazdığı ‘Kargalar' 25 Kasım saat 20.00'de, Ankara Barosu Oyun Atölyesi tarafından Dario Fo'nun yazdığı ‘Japon Kuklası' 26 Kasım Cumartesi saat 20.00'de seyircinin beğenisine sunulacak.

Festivalde kapanış ise Antalya Barosu Yırtık Cüppe Tiyatro Topluluğu tarafından 27 Kasım saat 20.00'de sahneye koyulacak ‘Tersine Dünya' oyunu ile olacak. Gemlik Sosyal Yaşam Merkezi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak oyunları çok sayıda tiyatro severin takip etmesi bekleniyor.

Çocuklar da unutulmadı

Beş ayrı günde toplam yedi oyunun sergileneceği Özgür Aksoy Tiyatro Günleri'nde çocuklar da unutulmadı. Çeksanat tiyatro tarafından Ani Haddeler Pekman tarafından yazılan 'Benim Masalım' 25 Kasım Cuma günü saat 14.00'de Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde, Shakespeare'den uyarlanan 'Fırtına' adlı çocuk oyunu ise 27 Kasım Pazar günü saat 12.00'de Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde sergilenecek.