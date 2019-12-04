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BİNTED, TSE denetimini başarıyla geçti

Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat ve Tic.

Ltd. Şti. (BİNTED), sunduğu hizmet kalitesinden ödün vermeden çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Bu çerçevede BİNTED, Türk Standartları Enstitüsü Bursa Belgelendirme Müdürlüğü tarafından yapılan, TS 18001:2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi çerçevesinde TSE 2. Gözetim Tetkikinden başarıyla geçti.


Gerçekleşen denetime; Türk Standartları Enstitüsü Baş Tetkik Görevlisi Abdülkadir Öncel ve Bursa Belgelendirme Müdürlüğü Tetkik Görevlisi Ayşe Nur İnce katıldı.

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