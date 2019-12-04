BİNTED, TSE denetimini başarıyla geçti

Ltd. Şti. (BİNTED), sunduğu hizmet kalitesinden ödün vermeden çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu çerçevede BİNTED, Türk Standartları Enstitüsü Bursa Belgelendirme Müdürlüğü tarafından yapılan, TS 18001:2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi çerçevesinde TSE 2. Gözetim Tetkikinden başarıyla geçti.

Gerçekleşen denetime; Türk Standartları Enstitüsü Baş Tetkik Görevlisi Abdülkadir Öncel ve Bursa Belgelendirme Müdürlüğü Tetkik Görevlisi Ayşe Nur İnce katıldı.