İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bir aile ölümden döndü: 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tıra çarpmamak için kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tıra çarpmamak için kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine giden Deniz A. idaresindeki 43 YC 115 plakalı motosiklet, İnegöl'den gelip kamyon garajına kavşaktan dönen tıra çarpmamak için ani fren yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet yolun ortasına bulunan kaldırıma çarparak devrildi. Kazada sürücü ile arkasında bulunan eşi Sevcan A. ve 4 yaşındaki çocukları Ömer Asaf A. yaralandı. Her üç yaralı kaza yerine gelen ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.