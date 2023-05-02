İhlas Haber Ajansı

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Bir anlık dalgınlıkla çarptığı motosikletli böyle savruldu

Bursa’da dönüş yapan otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi metrelerce savurdu.

Bursa'da dönüş yapan otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi metrelerce savurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlattı.


Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerindeki otomobil sürücüsü motosikletliyi fark etmeyerek direksiyonu karşı şeride kırdı. Bir anlık dalgınlıkla çarptığı motosiklet sürücüsü kazanın etkisiyle havada takla atıp metrelerce savruldu. Kazazedeyi gören çevredekiler hemen yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Yürekleri ağza getiren kaza anları ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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