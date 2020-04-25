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Bir asırlık bu lezzet için 11 ay bekliyorlar

Bursa’da 100 yıllık fırının Ramazan ayında pişirdiği simit makarnası büyük rağbet görüyor.

Bursa'da 100 yıllık fırının Ramazan ayında pişirdiği simit makarnası büyük rağbet görüyor.


Ramazan ayında sahurda vatandaşlar tarafından tercih edilen simit makarnası, bir asırlık Yerkapı fırını tarafından pişirilip satışa sunuluyor. Simit hamurundan yapılan bu lezzet, pekmezli suda pişiriliyor. Simit makarnası, kıymalı, soğanlı ve salçalı sosla servis ediliyor. Bursalılar tarafından bilinen bu lezzet, tarihî fırında Ramazan aylarında pişirilip vatandaşın hizmetine sunuluyor.


100 yıl önce makarna olmadığı için bu ürünün yapıldığını ifade eden fırıncı Şeref Seymen, "Bursa'da Ramazan ayının olmazsa olmaz lezzeti simit makarnasıdır. Bunu Ramazan ayında çıkartırız. Büyük rağbet görüyor. Bu makarnalar küçük küçük doğranır. İçine suda kavrulmuş kıyma, soğan ve salçayla birlikte dökülüp afiyetle yenilir. Bu ürünün 6 tanesini 5 liraya satıyoruz" dedi.

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