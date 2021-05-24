Bursa'da 2006 yılından bu yana 10 ilçe 26 merkezde yüzlerce branşta 260 bin kişiye eğitim veren BUSMEK, eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Bilhassa lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik eğitim kursları ile tercih edilen bir kurum haline gelen BUSMEK, şimdi de ‘Bir Dil Bir Hayat' projesi kapsamında bir dil okulları iş birliği ile Bursalılara ücretsiz online A1 seviye İngilizce kursu hizmeti başlatıyor. 9 yaşından itibaren ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve yetişkin olmak üzere isteyen herkesin katılabileceği kurs online olarak düzenlenecek. Eğitimlere başvuru ise, ‘Katılıyorum' yazıp 0552 8200814 no'lu telefondan WhatsApp ve Telegram ile irtibata geçilerek yapılabilecek.