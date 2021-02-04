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Bir haftadır haber alınamayan Sümeyye bulundu

Bursa’da bir haftadır haber alınamayan ve 81 ilde polis tarafından aranan 15 yaşındaki Sümeyye Tuana Çiçek’ten sevindirici haber geldi.

Bursa'da bir haftadır haber alınamayan ve 81 ilde polis tarafından aranan 15 yaşındaki Sümeyye Tuana Çiçek'ten sevindirici haber geldi. Çiçek Bursa'da bulundu.


Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Sümeyye Tuana Çiçek, 29 Ocak Cuma günü evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen genç kızın hayatından şüphe eden ailesi polisi arayarak ihbarda bulundu. En son Çekirge Mahallesi taraflarında görüldüğü ihbarını alan polis ekipleri Sümeyye'yi bulmak için geniş çaplı araştırma yaparken, bir haftadır kayıp olan kızdan sevindirici haber dün akşam saatlerinde geldi. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Sümeyye Tuana Çiçek, ailesine teslim edildi.

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