“Bir Hayaldir Bursa” başvuruları başladı

Nilüfer Belediyesi'nin Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği resim yarışmasına başvurular başladı. Bu yıl yeşil doku, toprak, doğa ve su temalı yarışmaya son başvuru tarihi 27 Şubat 2020.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 23 yıldır düzenlenen “Bir Hayaldir Bursa” isimli resim yarışmasına başvurular başladı.

Nilüfer ilçesindeki bütün ortaokul öğrencilerinin katılabileceği yarışma, hızla gelişerek modern bir kent olan Bursa'yı gelecek nesillere sağlıklı ve yeşil bir kent olarak devretmek, çocukları bu konuda bilinçlendirerek, sorumluluk bilincini ve farkındalığı artırıp, sanatla ilişkilendirerek estetik becerisini geliştirmek amacıyla düzenleniyor.

“Bir Hayaldir Bursa” adıyla düzenlenen yarışmanın bu yılki teması; yeşil doku, toprak. doğa ve su. Yarışmaya katılacak eserlerde, kolaj hariç teknik serbest ve bir kişi en fazla üç eserle yarışmaya katılabilecek. Başvuruları 27 Şubat Perşembe günü sona erecek yarışmaya katılmak isteyenlerin, Nilüfer Belediyesi web sitesi, www.nilufer.bel.tr adresinden verilecek linkte yer alan başvuru katılım formunu doldurmaları gerekiyor. Katılımcıların, eserlerini başvuru formu ile birlikte Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor.

Yarışmada eseri birinci seçilen öğrenciye 1000 TL, eseri ikinci seçilen öğrenciye 750 TL, eseri üçüncü seçilen öğrenciye de 500 TL ödül, mansiyona değer görülen eser için de 250 TL ödül verilecek.

Yarışmanın ödül töreni ise, 6 Mart 2020 Cuma günü saat 10.00'da Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi'nde yapılacak.