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Bir ince Sızı Nisan 1915 AVP Sahnesinde

Bursa Devlet Tiyatrosu, yakın tarihin en çalkantılı yıllarını Ahmet Vefik Paşa (AVP) sahnesine taşıyor.


Adnan Erbaş'ın yönettiği, Tufan Gündüz'ün kaleme aldığı ve Faruk Emre Özünlü ile birlikte sahneye uyarladığı “Bir İnce Sızı Nisan 1915” oyununda; Çanakkale Destanı ve Ermeni Olayları trajik insan hikâyeleri eşliğinde anlatılıyor.


Oyunun dekor tasarımı; Özlem Karabay, kostüm tasarımı; İnci Kangal Özgür, ışık tasarımı; Ali Karaman, müzikleri ise Gürkan Çakıcı imzası taşıyor. Dev bir kadronun görev aldığı oyunda başlıca rolleri; Erkan Erdem, Emre Nurettin Örük, Harun Türköz, Cenk Turan, Kemal Okur, Can Yıldırım, Kerim Çağrı Zora, Aşkın Kürsat, Adnan Tunalı, Melike Ergüzen, Öykü Esendemir, Ömer Naci Topcu, Orhan Ergün, Çağrı Dulun, İbrahim Şahin, Acan Ağır Aksoy, Erem Nalcı, Murat Divitçioğlu, Erdem Erdoğan, Akif Oktay, Salih Cem Şener, Murat Emrah Kanra, Emre Usta, Tarkan Rast, Suat Çelikkökü, Zeynep Yılmaz oynuyor.


Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Arzu Tan Bayraktutan, “Oyun, Bursa Devlet Tiyatrosunun en prestijli oyunlarından biri olacak, tüm sanatseverleri tiyatromuza davet ediyor, özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin izlemelerini tavsiye ediyorum” dedi.


25 Aralık'ta prömiyer yapacak ve sezon boyunca devam edecek.

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