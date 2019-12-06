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Bir kadına şiddet görüntüsü de Bursa'dan

Bursa’da kıskançlık krizine giren şahıs 17 yaşındaki kız arkadaşını sokak ortasında dövdü.

Bursa'da kıskançlık krizine giren şahıs 17 yaşındaki kız arkadaşını sokak ortasında dövdü. Çevrede bulunan bir iş yeri kameralarına yansıyan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesinde meydana geldi. Kıskançlık krizine giren bir şahıs, 17 yaşındaki kız arkadaşıyla tartışmaya başladı. Bir süre sonra sokak ortasında kız arkadaşını darp etmeye başlayan şüpheli, kız arkadaşının feryatlarına rağmen durmayarak şiddet göstermeye devam etti. Çevrede bulunan bir iş yeri kameralarına yansıyan görüntülerin ardından, darp edilen kızın babası karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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