Bir kahraman otobüs şoförü de Bursa'dan

Bursa'da bir otobüs sürücüsünün korona virüslü hasta taşıyan ambulansa yol verebilmek için kazayı göze aldığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Aydın'da bir otobüs sürücüsünün ambulansa yol açmak için kahramanca otobüsü yolun ortasına çekip diğer araçların geçişine izin vermemesinin ardından bir kahraman sürücüde Bursa' dan çıktı. Merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Kavşağı üzerindeki kırmızı ışıkta bekleyen halk otobüsü sürücüsü hemen arkasına yanaşan içerisinde kovidli hasta bulunduğu öğrenilen 112 Ambulansına yol verebilmek için kırmızı ışıkta hareket edip kavşakta ilerledi. Bu sırada Orhaneli istikametinden gelen bir otomobil hareket eden otobüse yan tarafından çarptı. Kazaya aldırış etmeyen sürücü otobüsü kenara çekip ambulansa geçmesi için yol verdi. Yol açılınca 112 ambulansı yoluna devam edip Çekirge Devlet Hastanesi'ne hastayı yetiştirdi.