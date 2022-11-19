Bir kmarbazın ölüm kılavuzu izleyiciyle buluştu

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun yeni oyunu Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu izleyici karşısına çıktı. Hayatını bir zar gibi umuda sallayan bir kumarbazın öyküsünü anlatan oyun ilk gösterimde alkışları topladı.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yeni sezonda sanatseverleri yeni oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. 1984 isimli oyunun ardından yine büyük ilgi görecek yeni bir oyun sahnelenmeye başlandı. Yeni sezonun ikinci oyunu, Gary McNair'in yazdığı, Cansu Aybaş'ın çevirdiği ve Güray Dinçol'un yönetmenliğini yaptığı ‘Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu' isimli oyun oldu.

Murat Daltaban'ın genel sanat yönetmenliğini, Özlem Daltaban'ın genel yapım yönetmenliğini yaptığı Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu ‘Bir Kurmabazın Ölüm Kılavuzu' ilk gösterimle izleyici karşısına çıktı. Nazım Hikmet Kültürevi'nde sahnelenen oyunu Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ile çok sayıda tiyatro meraklısı izledi. Oyunda, geride bıraktığımız asrın sonunda insanın, düzenin, işçi sınıfının ve bunu yıkmak üzere hayatını bir zar gibi umuda sallayan bir kumarbazın öyküsü konu ediliyor. 1966 Dünya Kupası'nda bahis oynayarak bir servet kazanan oyunun kahramanı kumarbaz Archie, bütün birikimini ‘kanseri yenmek' üzere girdiği bir bahse yatırır.

Yazar Gary McNair, dram ve komediyi ustaca aynı potada erittiği bu anlatıda, multimedya ve tiyatronun oyunsu hakikati birleşip kendine has bir dille seyirci karşısına çıkıyor.

İbrahim Ersoylu'nun başarıyla oynadığı oyun izleyicilerden büyük alkış aldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de gecede sahneye çıkarak yönetmen Güray Dinçol, performansıyla alkışları toplayan İbrahim Ersoylu ve oyunun sahnelenmesinde emek veren bütün ekibi ayrı ayrı kutladı. Yönetmen Güray Dinçol da emeği geçen tüm ekibi kutlayarak, sanatseverleri oyunu izlemeye davet etti.