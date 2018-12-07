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Bir motora beş kişi bindiler, karşı şeride geçip otomobile çarptılar

Bursa’da bir motora binen 5 genç, karşı şeride geçip otomobille çarpıştı.

Bursa'da bir motora binen 5 genç, karşı şeride geçip otomobille çarpıştı.


Bir motora beş kişi birden binen gençler, kendi şeritlerinde ilerlerken bir anda karşı şeride geçip araca çarptı. Motorda bulunan dört kişi inerek yollarına devam ederken, motor sürücüsü ise araç sürücüsünden önce özür diledi, sonra "Bir şey yok" der gibi el hareketi yapıp, motoru geri geri çıkarttı. O anlar ise araç kamerasına anbean yansıdı. Kaza sonrasında ne olduğu bilinmiyor.

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