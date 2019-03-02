Bir ölüm, 5 hayat

Bursa'da tedavi gördüğü özel hastanede beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden 44 yaşındaki Ayhan Turan'ın bağışlanan organları 5 kişiye umut oldu.

2 çocuk babası 44 yaşındaki Ayhan Turan'a beyin kanaması teşhisi konularak Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Faruk Abaş tarafından operasyon yapıldı. Ancak, 4 gün yoğun bakımda takip edilen Turan'ın beyin ölümü gerçekleşti. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Elif Canan Tokuç Tanır, Mesul Müdür Yardımcısı ve Organ Bağışı Komite Koordinatörü Dr. Ömer Faruk Mete ve Organ Bağışı Komite yetkilileri Ayhan Turan'ın ailesi ile görüşerek organ bağışı hakkında bilgilendirme yaptı. Ailenin rızası alınarak organ bağışı gerçekleştirildi. Organ ve Doku Nakli Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi yetkilileri ile temasa geçilerek donör organizasyonu başlatıldı. Ayhan Turan'ın organları 5 kişiye umut oldu. Sağ böbreği 51 yaşındaki erkek hastaya, Sol böbreği 36 yaşındaki erkek hastaya, karaciğeri 71 yaşındaki bir erkek hastaya, korneaları 35 ve 45 yaşlarındaki iki erkek hastaya nakledildi.