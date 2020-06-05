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Bir polisin şehit olduğu, iki kardeşin öldüğü olayda sıcak gelişme

Bursa’da bir polis memurunun şehit olmasına, iki kardeşin de ölümüne sebebiyet veren mahalle kavgasıyla alakalı tutuklu sayısı beşe yükseldi.

Bursa'da bir polis memurunun şehit olmasına, iki kardeşin de ölümüne sebebiyet veren mahalle kavgasıyla alakalı tutuklu sayısı beşe yükseldi.


31 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Hacivat Mahallesinde iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale ettiği sırada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan açılan ateş sonucu şehit olurken iki kardeş de hayatını kaybetmişti. Şehidin cenazesi İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iştirakiyle Orhangazi Şehitlik Mezarlığına defnedilmişti.


Olayın, ardından 10 kişi gözaltına alındı. 10 kişiden H.D. (22), T.A. (40) VE E.U. (30) tutuklanırken, iki kişi mahkeme kararıyla, beş kişi ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Sonradan gözaltına alınan 7 kişi daha bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden S.K. (27) ve Y.F. (20) tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Bir polisin şehit olduğu ve iki kişinin hayatını kaybettiği olayda ise toplam tutuklu sayısı beşe yükseldi.

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