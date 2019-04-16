Bir şampiyonluk da kanoculardan

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano Takımı, Durgunsu Kano Bahar Türkiye Kupası'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Amatör branşlara verdiği önemin meyvesini şampiyonluklarla alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, son olarak kano branşında da tarih yazdı. Muğla Köyceğiz'de yapılan Durgunsu Kano Bahar Türkiye Kupası'nda alt yapısından yetiştirdiği sporcularla mücadele eden Bursa temsilcisi genç kızlar Türkiye Şampiyonu oldu.

K1 ve C1 olmak üzere iki farklı kategoride yarışan Büyükşehirli sporcular 500 metre yarışlarında Tuğçe Taylak ve Kardelen Yaranç ile birincilik, Müge Güleryüz, Simge Kaya ve Reyyan Yüksel ile ikincilik, Eslemnur Gezen ve Zehra Gümüş ile üçüncülük elde etti. 200 metre yarışlarında ise Kardelen Yaranç ve Zehra Gümüş ile birincilik madalyasına ulaşan yeşil-beyazlılarda Müge Güleryüz ve Simge Kaya ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Toplam 11 madalyaya ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genç Kızlar Türkiye şampiyonu oldu.

Diğer yandan Bursa ekibi erkekler 500 metre yarışlarında, Emircan Ayaklı, Alper Akbulut ve Mustafa Dağ ile birincilik, Kirilo Avgan ve Melih Yıldız ile ikincilik, Bedirhan Çıktay ile üçüncülük elde etti. 200 metre yarışlarında da Kirilo Avgan ile ikincilik ve Melih Yıldız ile üçüncülük elde eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genç Erkekler Türkiye dördüncüsü oldu.