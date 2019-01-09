Bir sevdadır ipek

“Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak” projesi çerçevesinde Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde BUSMEK kursiyerlerinin dokuduğu ipek halılar ve Fahrettin Beceren'in siyah beyaz fotoğraf karelerinden oluşan “Bir Sevdadır İpek-2: Halı ve Fotoğraf Sergisi” Tayyare Kültür Merkezi'nde açıldı.

Açılışa katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez, “Asırlar boyunca kültürümüzün bir timsâli olan ipekçiliğin ortadan kaybolma tehlikesiyle yüz yüze kalması karşısında Bursa Büyükşehir Belediyesi “Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak” projesini başlattı. BUSMEK, ipek üretiminin her safhasında yer alarak ipekçiliğin yaşatılmasına ve gelecek kuşakların ipekçilik kültürünü tanımaları ve sevmelerine katkı sağlamaktadır” dedi.

Sönmez, “Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı yaşatmak için BUSMEK, Bursa ipeğinin kozadan nihâî ürüne dek üretilmesini yeniden canlandırıyor. Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Harmancık ve İnegöl ilçelerinde kurulan halıhânelerde BUSMEK kursiyerleri tarafından üretilen el emeği göz nuru halılar ilmek imek işleniyor” diye konuştu.

BUSMEK Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nin hazırladığı atölye çalışmalarıyla vatandaşlar ipeğin oluşumuyla ilgili bütün safhaları sergide görme imkânı buldu. Ziyaretçiler, ipekçilikte büyük önem taşıyan tepme mancınık ve devdah adlı geleneksel ipek büküm makinasının nasıl çalıştığını, iplerin nasıl boyandığını, bu iplerle kumaş ve halıların nasıl dokunduğunu yakından incelediler.

Çok sayıda ziyaretçinin ilgi gösterdiği serginin açılış törenine Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Numan Şeker, Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Karaman, Engelliler Şube Müdürü Pelin Feymi, BUSMEK yöneticileri, BUSMEK kursiyerleri ve davetliler katıldı.

El emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı özel sergi, 12 Ocak Cumartesi tarihine kadar Tayyare Kültür Merkezi'nde (TKM) görülebilecek.