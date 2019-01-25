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Bir zamanlar her yeri yeşil olan Bursa'da ağaçlar beton kuşatmasında

Geçmişte herkesin yeşil şehir diye bahsettiği Bursa’da hızla yükselen beton binalar ağaçları yalnız ve öksüz bıraktı.

Geçmişte herkesin yeşil şehir diye bahsettiği Bursa'da hızla yükselen beton binalar ağaçları yalnız ve öksüz bıraktı.


Eski fotoğraflarına bakınca ne kadar yeşil bir şehir olduğu rahatlıkla görünen Bursa, artan beton binalar sebebiyle artık bu özelliğini kaybetmek üzere. Buna en iyi örnek, yüksek binaların arasında tek başına kalmış çam ağacı. Bir zamanlar yeşil olan şehirde yalnızlık hüznü çökmüş ağaç, Bursa'nın yeşilinin kaybolmaya yüz tuttuğunu gösteriyor. Nilüfer'in Odunluk Mahallesi'nde yeni yapılan yüksek binalar ve AVM'lerin ortasında kalan ağaç, tek başına yeşil Bursa'yı yaşatmaya çalışıyor.

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