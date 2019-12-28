Bira yüklü tır mobilya mağazasına girdi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü önce park halindeki kamyona çarptı, sonra mobilya mağazasına çarparak durabildi.

Sabah saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada, İzmir'den Bursa yönüne doğru gitmekte olan 35 AEL 253 dorse plakalı, alkollü içki yüklü tır, yoldan çıkarak önce mobilya mağazasının önünde bekleyen 16 ST 646 plakalı kamyona çarptı, sonra mobilya mağazasına girdi.

Mağazanın içerisine giren araçta sıkışan şoför ve yardımcısı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Acil 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında tırda bulunan yaralılar, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza yapanların baba oğul oldukları öğrenilirken, tırın kaza yaptığı an ise güvenlik kameralarına yansıdı.