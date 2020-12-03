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Biri hastaneden, biri sanayiden geliyorum dedi ceza yemekten kurtulamadı

Bursa’da, saat 21.

Bursa'da, saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden uygulama noktasına giren 4 gence 3 bin 186 lira para cezası uygulandı. Maskesi olmayan bir kişiye de 900 TL para cezası uygulandı. Polis ekiplerine ‘Hastaneden geliyorum, Sanayiden çıktık' diyen gençler, ceza yemekten kurtulamadı.


Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama oluşturan polis ekipleri, 16 AAJ 688 plakalı otomobili durdurdu. Otomobildeki Ahmet D., sanayiden çıktıklarını ve Bayram T. ise hastaneye gittiklerini ancak bu sebeplerden dolayı kısıtlama saatine yetişemediklerini belirtti. Ancak polis ekipleri otomobilde bulunan sürücü Ahmet D., arkadaşları Bayram T., Ramazan A., ve Önder T'ye belgeleri olmadığı için kişi başı 3 bin 186 lira para cezası, Bayram T'ye maskesi olmadığından dolayı 900 TL para cezası uygulandı.


Cezanın ardından kameralara konuşan gençler, ''Araç bozuldu sanayiden geldik" diğeri ise, "Hastayım hastaneden çıktık" dedi..

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