İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Birinci kattan aşağı düştü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki Ömer N.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki Ömer N., birinci kattın balkonundan düşerek yaralandı.


Alınan bilgilere göre olay Huzur Mahallesinde meydana geldi. Birinci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynayan 2 yaşındaki Ömer N. biranda dengesini kaybedince balkondan aşağı düştü.Yaralan çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Çocuğun durumunun iyi olduğu olayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.