Birlik, beraberlikle daha ileriye

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 93 Muhacirleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bursa'ya hizmet etmenin heyecanını dernek üyeleriyle paylaşan Başkan Aktaş, “Bursa'yı birlik ve beraberlik içinde daha ileriye taşıyacağız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Fethiye Mahallesi'nde bulunan 93 Muhacirleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Aktaş'a, Ak Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri eşlik ederken, dernek yöneticileri ve Nilüfer ilçesine bağlı mahalle muhtarları ve vatandaşlar da sorunlarını iletme fırsatı buldu. Bulgaristan'ın geçmişte Müslüman ve Türk sayısını ülkelerinde azaltma adına çeşitli politikalar uyguladığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Yıllarca ecdadımızı göçe zorladılar. 20-25 yılda bir Bulgaristan'dan Türkiye'ye Müslüman-Türk toplumu göçe zorlandı. Hep bunlar oradaki Türk ve Müslüman sayısını azaltmak için yapılan politikalardı. Geçmişten buyana bu kadar fazla göç olmasa, şu anda Bulgaristan'da Müslüman-Türk bir devlet başkanı, yönetici olabilirdi” dedi.

Şehri büyütmek zorundayız

Bursa'nın son dönemlerde hızlı büyümesi yüzünden şehri yönetenlerin bu büyümeye karşı sıkıntı yaşadığını dile getiren Başkan Aktaş, master plan dahilinde Bursa'nın sorunlarının ortadan kalkacağını söyledi. Kentsel dönüşümlerle sonuca ulaşmanın zorlaştığını söyleyen Aktaş, “Şehri büyütmek zorundayız. Biz göreve geldiğimizden bu yana sorunları araştırdık. Yaptığımız akıllı dokunuşlarla trafiği bir nebze olsun rahatlattık. Bursa'nın tamamı ile alakalı projelerimiz var. İnsanlar şu anda trafiğin rahatlamasından mutlu. Biz diyoruz ki bu filmin fragmanı, yapacağız işlerle Bursa'nın ulaşım sorunu kalmayacak” diye konuştu.

“Bursa'yı, büyük hayal etmek zorundayız”

Bursa'nın potansiyelini ortaya çıkararak, Dünya'nın en önemli şehirleri arasına sokmak istediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Osmanlı burada kurulmuş, Uludağ burada, deniz, tarih, kaplıca - termal burada ama turist sayımız yılda 1.8 milyon civarında. Biz bu yıl turizmin alt yapısını yaptık. Zaman içerisinde Bursa'da turizmin nereden nereye geldiğini çok yakından göreceksiniz. Bir yandan şu hesabı yapıyoruz. Şehircilik bir bütün. Bizim günlük kaç ton çöpümüz çıkıyor? Bunların ne kadarı geri dönüşüme gidiyor? Geçen günlerde İnegöl'de bir tesisin açılışını yaptık. Çöpten çıkan metan gazının enerjiye dönüştürülmesiyle alakalı. Yap, işlet devret bir proje. Buradan senelik yaklaşık 7-8 milyonluk bir enerji geliri söz konusu. Kayapa- Kuruçeşme arasındaki katı atık depolama tesisini iptal ettik ama, o civarda bir değil iki tesis yapacağız. Bu yerler kimsenin itiraz edemediği yerler olacak. Biz bu şehrin çöpünü de alt yapısını da trafiğini de imarını da hepsini düşünmek zorundayız. Bursa'yı artık büyük hayal etmek zorundayız. Bursa'yı büyütmek zorundayız. Şehri Batı'ya, Doğu'ya, Kuzey'e büyütmek zorundayız. İnşallah yakın zamanda projelerimizi tek tek açıklayacağız.”

Amacımız hayır dua almak

Zamların konuşulduğu dönemde ulaşım ve su fiyatlarında indirimler yapıldığını da hatırlatan Başkan Aktaş, “Herkesin zamları konuştuğu dönemlerde biz indirimler yaptık. Metro, tramvay ve otobüs hatlarında indirimler yaptık. Suda yüzde 10 + 10 olmak üzere iki kez indirimler yaptık. Hala pahalı olduğunu düşünebilirsiniz. Bende pahalı olduğunu düşünüyorum. Daha da düşecek ama bu tamamen kurumun verimliliği ve sürdürülebilirliği ile alakalı bir durum. Biz insanlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırmak için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Amacımız, şehrin bir yerden bir yere gelmesini sağlamak ve burada yaşayanların hayır duasını almak” dedi.

En büyük gücümüz; birlik ve beraberliğimiz

Bursa'nın dünyanın en güzel şehri olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, aynı zamanda Bursa'nın aldığı yoğun göçle plansız büyüdüğünü belirtti. Yapılacak atılımlarla durumun normalleşeceğinin altını çizen Başkan Aktaş, “Biz dünyanın en güzel ülkesinde, dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. Fakat aşırı göç ve plansız büyümeyle eskiyi arar duruma geldik. İnşallah yapacağımız atılımlarla daha da normalleşecek. Dünyanın dönem dönem şu anki gibi ekonomik buhranları vardır. Bu ekonomik sıkıntı sadece bize özgü bir durum değil. Civar ülkeler perişan halde. Bizim civarımız ateş çemberi. Bir zamanlar bu ülkede cenazeler rehin bırakılıyordu, bıçak paraları vardı, elhamdülillah o günler geride kaldı. Bu sadece bir örnek. Evet hala problemler var, hala sıkıntılarımız var. İçerden ve dışardan birçok bizi engellemek isteyenler olmasına rağmen ülkemiz dimdik ayakta duruyor. Ekonomimiz yakında inşallah normalleşecek. Bu normalleşme şehir hayatına da yansıyacak. Bu süreçte bizim en büyük güçlerimizden biri birlik ve beraberliğimiz olacak. Siyasi partileri, belediyeleri her şeyi tartışalım, eleştirelim, konuşalım ama huzurumuzu, beraberliğimizi tartışmayalım. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” ifadelerini kullandı

Başkan Aktaş'ı sıcak bir şekilde ağırlayan 93 Muhacirleri Derneği Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar Aktaş'a samimi sohbetinden dolayı teşekkür ederek, kente dair izlenimlerini aktardı. Ziyaretin ardından Dernek Başkanı Mehmet Emin Ateş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ziyaretinden dolayı günün anısına cam tablo hediye etti.