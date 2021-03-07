8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bir açıklama yapan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Kadının her alanda güçlü, özgür olduğu, iş hayatında daha aktif yer aldığı günler için kadınlar kadınların yanında olmalı. Birlik olursak güçlü oluruz" dedi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bir açıklama yaptı. Nilüfer Çevikel, daha yaşanabilir bir dünya için, kadınların iş dünyasında, sosyal hayatta ve siyasi arenada daha görünür aynı zamanda karar verici mekanizmada daha aktif olması gerektiğini kaydetti.

Kadın dayanışması önemli

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk kadın başkan olarak görev yapan Çevikel, "Başkanlık görevini üstlendiğim gün omuzlarımda iki kat daha fazla yük vardı. Birincisi başkanlık görevini layıkıyla yerine getirmek. İkincisi kadınları temsil ettiğim bu görevde en iyisini yapmak ve örnek olmak. Kadınlar kadınların yanında olduğu sürece, daha güçlü ve her zorluğun üstesinden gelebiliriz" dedi.

Kadınların karar verici mekanizmalarda daha yer alması için çalışılması gerektiğini söyleyen Nilüfer Çevikel, "Kadınlar çalışıyor ancak çok fazla yönetici pozisyonunda ya da karar verici mekanizmada değiller. Kadının daha fazla iş gücüne katılımını sağlamak ve kadın erkek fırsat eşitliğini sağlamak için devletin yanında özel sektöre ve STK'lara da önemli işler düşüyor. Bizler de bu anlamda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

“Özgür ve güçlü kadınlara ihtiyacımız var”

İş hayatında kadın ve erkek arasında eşitsizliğin Türkiye'ye özel olmadığını, dünyada yaşanan bir sorun olduğunu kaydeden Başkan Çevikel, "Güçlü bir Türkiye hedefine kadınların iş hayatında daha aktif yer alması ile emin adımlarla yürüyebiliriz. Kadının olmadığı yerde ekonomik kalkınma, sürdürebilirlik gibi unsurlar eksek kalacaktır. Cinsiyet eşitliği sağlanmış bir çalışma ortamının çok daha demokratik, rekabetçi ve başarılı olacağına inanıyorum. İş dünyasında, karar verici mekanizmada daha çok kadın olmasını arzuluyorum. Cumhuriyet kadını olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda emin ve sağlam adımlarla ilerlemekten onur ve mutluluk duyuyoruz. Kadınların daha özgür, iş hayatında daha aktif rol alması dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.