‘Birlikte eğitim ve üretim modeli' çalıştayı yapıldı

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Meclis Başkanı Mehmet Aydın, eğitimle yapılan yatırım insana yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Bursa'ya çalışmalarıyla katma değer sağlayan tarım ve eğitim sektörünün önde gelen kurumları, ‘Birlikte eğitim ve üretim modeli' çalıştayına yoğun ilgi gösterdi. Konusunda uzman kişilerce gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Bursa Ticaret Borsası (BTB) Meclis Başkanı Mehmet Aydın, “Gıda ve tarımın başkenti olan Bursa'nın gelişiminde katkıları olan Hamidiye Meslek Lisesinin burada olmamızın başlıca sebebidir. Türkiye'de tarım sektörünün üstlendiği ekonomik ve sosyal fonksiyonlar, kırsal kalkınmanın ve tarıma dayalı sanayinin temelini oluşturmaktadır. Geçmişten bugünümüze tarım meslek liselerinin Türkiye'nin ve bölgemizin tarımsal potansiyelini ortaya çıkarması adına kilit rol oynadığı tartışmasız bir gerçektir. Tarım liselerinin yeniden aktifleşmesi için, eğitim modellerinin düzenlenerek sektöre yönelik geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalıştaydan çıkacak sorunlarla hem milli eğitim, hem de ilgili kurumların gündeme alması noktasında gayret göstereceğiz. Avrupa'da işsizliğin en düşük olduğu ülke yüzde 6 ile Almanya'dır. Çünkü mesleki eğitim ile reel sektör bir birine entegre olmuş durumdadır. Fakat Türkiye'deki 7 ve 27 yaş arası genç nüfusumuz, 27 milyon olmasına rağmen tam manasıyla kullanamamaktayız. Bugünün gençleri meslek sahibi olamadıkları için işsizlikle karşı karşıya kalmış durumdadır. Bu durum aslında, çok büyük risk ve tehlike taşımaktadır. Bu da tarım liselerinin önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Çağdaş bir toplum olarak donanımlı yaşaya bilen bir toplum kaliteli bir eğitimle mümkündür. Unutmamak gerekiyor ki, eğitimle yapılan yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsana yapılan yatırım ise ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır” dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ise "Tarım bir ülkenin olmaz ise olmazıdır. Sadece toprakla bağdaştırılmayacak kadar topraktan önümüze gelene kadar işlevselliği vardır. Bursa'da 13 okulumuzda tarım ve gıda sektörü ile alakalı sınıflar bulunuyor. Yaklaşık 927 öğrenci eğitim görüyor. Bu sayı, Bursa ili açısından ciddi anlamda yetersizdir. Bu çalıştay tarımla alakalı ilgiyi de attıracağını düşünüyorum. Dünyada 7,5 milyara yakın insan yaşıyor. 2030yılında ise bu rakamın 8,5 milyar seviyesinde, 2050'de ise 9,7 milyar düzeyinde olması bekleniyor. 2050 yılında dünyadaki insanların yaşayabilmesi için şu anki tarım gıda üretiminin yüzde 70 oranında arttırılması gerekiyor. Türkiye, tarım arazileri konusunda dünya da30'uncu sıradayız. Aktif iş gücümüzün 5'te 1'i tarımla iştigal ediyor.2023 hedeflerine ulaşılması için hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Modern teknolojiyi tarım içerisine sokmamız gerekiyor. Biz çocuklarımıza güvenirsek, biz doğruyu verirsek, onların çok şey yapacağına inanıyorum” diye konuştu.

TEPAV Program Danışmanı Halil Agah'ın ‘Türkiye`de tarımsal üretim ve vizyon' konulu sunumunun ardından tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, gıda teknolojisi, Ar-Ge ve insan kaynakları masalarında konunun uzmanları katılımcılarla bir araya geldi.