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Bisiklet hırsızlığı apartmanın güvenlik kamerasına takıldı

Bursa’da bir apartmana girerek bisiklet çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Bursa'da bir apartmana girerek bisiklet çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.


Olay Yıldırım Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde bir apartmana giren kimliği belirsiz şahıs, apartman boşluğundaki bisikleti alarak kaçtı. Acemi hırsızın çaldığı bisikleti asansörden indirmekte zorlandığı anlar apartmanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Apartman sakinlerinin şikâyeti üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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