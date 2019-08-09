İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bisiklet ile motosiklet çarpıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bisiklet ile motosiklet çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı.


Kaza, Mesudiye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İbrahim T.'nin (9) kullandığı bisiklet ile Salim G. (28) idaresindeki 16 KKE 56 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada iki sürücü de yere düşerek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.