İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bisiklet sürücü ölümden döndü

Bursa İnegöl’de otomobil ile bisikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Bursa İnegöl'de otomobil ile bisikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. M.S. idaresindeki araç ile F.Y. kullandığı bisiklet cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yere düşen talihsiz bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.