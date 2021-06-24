Bisiklet üzeri koltuk!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklet üzerinde koltuk taşıyan sürücüyü görenler şaşırdı.

Mobilyanın başkenti Bursa'nın İnegöl ilçesinde bazı sürücülerin mobilya taşıma yöntemleri tehlikeye davetiye çıkarıyor. Mesudiye Mahallesinde elektrikli bisiklet sürücüsü, bisikletinin üzerine koyduğu koltuğu kilometrelerce taşıdı. Tehlikeli anlar ise bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.