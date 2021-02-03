Bisikleti alıp böyle gitti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir site içerisinde bulunan bisiklet kimliği belirsiz bir erkek şahıs tarafından çalındı.

Olay Süleymaniye Mahallesi İpek sokak bulunan bir sitede meydana geldi. Akşam üzeri kimliği belirsiz bir erkek sitede içerisinde bulunan bisikleti kendi malıymış gibi alıp rahat bir şekilde binip gitti. O anlar site saniye saniye sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah bisikletinin olmadığı gören sahibi güvenlik kamera kayıtlarını izlediği sırada gerçeği öğrendi. Şahıs durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri şimdi her yerde güvenlik kamera görüntülerine yansıyan bisiklet hırsızını arıyor.