Bisikletin zincirine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede bisikletin zincirine sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarma anı kameraya yansıdı.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin bahçesinde park halinde olan bisikletin zincirine, kedinin arka ayağı sıkıştı. Kedinin çırpındığını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zinciri demir markasıyla kesip kediyi kurtardı. Kurtarma anı kameraya saniye saniye yansıdı.