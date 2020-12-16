İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bisikletle tehlikeli yolculuk

Bursa’da bir bisiklet sürücüsü, rüzgar koridoru oluşturan kamyonun arkasına takıldı, canını hiçe sayarak yolculuk etti.

Bursa'da bir bisiklet sürücüsü, rüzgar koridoru oluşturan kamyonun arkasına takıldı, canını hiçe sayarak yolculuk etti.


Merkez Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı Caddesi üzerinde saatte yaklaşık 50 kilometre hızla giden kamyonun arkasına bir bisiklet sürücüsünün yaklaşması dikkat çekti.


Rüzgar koridoru oluşturan kamyonun arkasında canını hiçe sayarak trafikte bir süre bu şekilde ilerleyen bisikletlinin bu tehlikeli hareketleri, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.


Trafik Polisi Yetkilileri, bu tür hareketlerin tehlikeli olduğuna dikkat çekerek sürücüleri uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.