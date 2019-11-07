İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bisikletle ülke ülke geziyorlar

Almanya’dan bisikletleriyle İran turuna çıkan gençler Bursa’ya ulaştı.

Almanya'dan bisikletleriyle İran turuna çıkan gençler Bursa'ya ulaştı.


Eşyalarını satarak elde ettikleri ve biriktirdikleri paralarla yola düşen genç seyyahlar, bisikletle ülke ülke geziyor. Üniversite öğrencileri Tom, nişanlısı Julia ve arkadaşları Benjamin, Almanya'nın Münih şehrinden pedal çevirerek İstanbul'a geldi. Gençler buradan Yalova'ya, oradan da Bursa'nın İznik ilçesine geldi. Bisikletin tekerleği patlayınca Boyalıca Mahallesi'nde mola veren seyyah gençler, 3 bin 300 kilometre pedal çevirdi. Genç seyyahlar, futbol sahasında çadır kurup geceyi burada geçirdi. Sabah Iznik'in tarihî yerlerini ziyaret eden gençler, buradan Kapodakya'ya gideceklerini ve daha sonra İran'a ulaşacaklarını söylediler. Öğrenciler, misafirperverliğinden dolayı İzniklilere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.