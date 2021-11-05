Bisikletlerle yola çıktılar, 10 Kasım'da Anıtkabir'de olacaklar

Tuzla Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Tuzla Şubesi ve HYDRA Grubu iş birliğiyle, “10 Kasım'da 10 bisikletli Anıtkabir'e” adı altında sosyal sorumluluk projesi düzenledi. Proje kapsamında 10 bisikletli, İstanbul Tuzla'dan yola çıkarak Bursa, Eskişehir ve Ankara'ya giderek Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Dün akşam saatlerinde Bursa'ya gelen ekip, ilk olarak Atatürk Evi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. 10 kişiden oluşan bisiklet ekibi bugün yola çıkarak Eskişehir'e, ardından da Ankara Anıtkabir'e varacak. Zorlu yolculuğun ardından Bursa'ya geldiklerini belirten Bisiklet İnsiyatifi Grubu üyesi Nesrin Yaman, “Tuzla Belediyesi ve HYDRA Grup işbirliğiyle İstanbul Tuzla'dan Bisiklet İnsiyatifi ekibiyle birlikte yola çıktık. Feribotla Yalova'ya geldik. Çınarcık, Armutlu, Gemlik ve son olarak Bursa'ya geldik. Buradan Eskişehir'e geçeceğiz. Polatlı'dan geçerek Ankara'ya gideceğiz. Kurtuluş Savaşı çok zorlu geçti. Biz de Ata'mıza kendimizce bisikletle giderek vefa borcumuzu ödemek istedik. Bu şekilde zorlu koşullarda giderek onun kabrini ziyaret etmek istiyoruz. Projemizin ikinci etabındayız. En çok bu etapta zorlandık. Yokuşlar çok fazlaydı. Sabah erkenden yola çıktık ve gün boyu yoldaydık” dedi.