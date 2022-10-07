Bisikletli adamı silahla yaralamıştı, 140 kamera incelenerek evinde yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisikletiyle giden adamı tabancayla ateş ederek ağır yaralayan şüpheli, polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Özel ekibin 140 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladığı şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 30 Eylül saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle giden Ahmet Cin'e, henüz plakası belirlenemeyen motosikletteki sürücü tabancayla ateş etti. Vücuduna 3 mermi isabet eden Cin bisikletten düşerken, şüpheliler ise bölgeden hızla uzaklaştı. Ahmet Cin'e ilk müdahaleyi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarmalar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cin, tedavinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ekipler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir'in talimatıyla oluşturulan özel ekip, 13 kilometrelik mesafede 140 güvenlik kameralarını inceledi. Kaçış sırasında izini kaybettirmek için kıyafet değiştiren şüpheli Mehmet D. (35), polis ekiplerince olaydan 7 gün sonra bu sabah Ertuğrulgazi Mahallesi'nde saklandığı evinde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunda, silahlı saldırıyı gerçekleştirmediğini söyleyen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.