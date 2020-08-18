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Bisikletli dede otomobile böyle çarptı

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşlı adam bisikletiyle otomobile çarptı.

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşlı adam bisikletiyle otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, Selçuk Mahallesinde meydana geldi. Kılıçaslan Caddesinde bisikletiyle seyreden 65 yaşındaki Halil Er, direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı yönde gelen Tayfun Yavuz idaresindeki 11 AC 105 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletli adam yere düştü. Hafif yaralanan Halil Er'e olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Daha sonra yaralı adam İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ise bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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