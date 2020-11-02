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Bisikletli gençler ölüme böyle meydan okudu

Bursa’da beton mikserinin arkasına tutunarak seyahat eden 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bursa'da beton mikserinin arkasına tutunarak seyahat eden 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.


Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Yakın Doğu Çevre yolu 11 Eylül Bulvarı'nda beton mikserine tutunan 2 bisikletliyi görenler kamerasına sarıldı. Adeta ölüme meydan okurcasına tankere ve birbirine tutunarak seyreden iki genç şaşkınlık yaşattı.


Bisikletli gençler bir süre beton tankerine tutunarak yollarına devam ederken, daha sonra gözden kayboldular.

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