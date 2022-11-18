Bisikletli Kütüphaneci'ye BKM'den destek

Kitap okumanın yaygınlaşmasına öncülük edinerek Türkiye'nin kültürel gelişimine destek vermeyi kendine hedef edinen bkmkitap, kitapları bisikletiyle Bitlis'in köylerine ulaştıran Hakan Yücel'e destek oldu.

Bisikletinin arkasında bulunan römorka koyduğu çocuk kitaplarını Bitlis il ve ilçelerinde bulunan köy okullarına götüren Hakan Yücel, bu çalışması sayesinde gelişim çağındaki çocukları okuyabilecekleri yeni kitaplarla buluşturarak eğitim ve öğrenime destek oluyor. Bu faaliyeti oldukça değerli bulan bkmkitap, çalışmaya destek olmak için kitap bağışında bulundu. Yücel, kendisine gönderilen kitapları Bitlis-Hizan'a bağlı köy okullarına ulaştırdı.

Hakan Yücel'in kitap ulaştırdığı Bitlis-Hizan'a bağlı köy okulları;

"Soğuksu Köyü İlkokulu, Akşar Köyü Çevrecik Mezrası İlkokulu, Sağınlı Köyü İlkokulu, Düztepe Köyü İlkokulu, Dayılar Köyü İlkokulu, Meydan Köyü İlkokulu, Döküktaş Köyü İlkokulu, Sağırkaya Köyü Akçakonak Mezrasi İlkokulu, Ballı köyü ilkokulu, Göktepe Köyü İlkokulu, Sağırkaya Köyü İlkokulu, Gönüllü Köyü İlkokulu, Yenicik Köyü İlkokulu ve Sağınlı YİBO."