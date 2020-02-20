Bitmeyen restorasyon öğrencilerin hayatını tehdit ediyor

Bursa'nın İznik ilçesinde öğrenciler tehlikeli yolda yürümek zorunda kalıyor. Bitmeyen Mahmut Çelebi Camii'nin restorasyonu sebebi ile bir bölümü kapatılan yolda öğrenciler okul çıkışlarında hem trafikle dans ediyorlar, hem de metrelerce yüksekteki inşaat iskelesinin altından geçiyorlar. Her gün yüzlerce öğrencinin girip çıktığı okul yolunda tehlike kol geziyor.

Şehit Sedat Pelit Lisesi'nden çıkan öğrenciler, yeterli güvenlik tedbirinin olmadığı yolda hızla akıp giden araçların arasında, bir yandan da bitmek bilmeyen restorasyon çalışmasındaki inşaat iskelesinin altından geçip gidiyorlar. 10 ay önce tamamlanması gereken Mahmut Çelebi Camii'nin yola kadar taşan inşaat koruma panelleri öğrencilere zor anlar yaşatıyor. Bugüne kadar herhangi bir kazanın yaşanmamış olması tek teselli kaynağı. Ama gözden kaçan büyük bir teklike de minareye kurulan metal iskele. Aylardır kontrolden geçmeyen iskele kurulduğu günden bu yana âdetâ unutuldu. Var olan daracık kaldırım ise restorasyon sebebiyle kullanılamıyor. Sabah, öğlen ve akşam saatlerinde öğrencilerin büyük bir bölümü asfaltta yürüyor. Rüzgarlı havalarda iskelenin devrilmesinden korkan veliler, restorasyonun bir an önce bitirilmesini istiyor. 2017 yılında ihaleye çıkarılmasının ardından müteahhit firmaya verilerek çalışmalara başlanan Mahmut Çelebi Camii'nin restorasyonunun 2019 Nisan ayında teslim edilmesi gerekiyordu.