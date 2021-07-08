Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen, 'Biz bu yaz kütüphanedeyiz' etkinliği başladı. Etkinlik kapsamında 6 yaş gurubu çocuklar ve ebeveynleri kitaplarla buluşup, okuma serüvenine katılacak.

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'nin 10 yıldır organize ettiği 'Biz bu yaz kütüphanedeyiz' etkinliği bu yıl da konuklarını ağırlıyor. Etkinlik kapsamında Nilüferli 6 yaş grubu çocuklar ve ebeveynleri, Nilüfer Belediyesi Üçevler, Demirci ve Çocuk Kütüphaneleri'nde kitaplarla buluşup, okuma serüvenine katılacak. İlki 2011 yılında gerçekleştirilen proje kapsamında, çocukların kütüphaneler aracılığıyla kitaplarla erken yaşta tanışmaları ve ebeveynlerin de bu tanışıklığı alışkanlığa çevirme konusunda davranış modeli geliştirmeleri amaçlanıyor. Sıcak yaz aylarını hem ebeveynler hem de çocuklar için eğlenceli buluşmalara dönüştüren proje 2 hafta boyunca kütüphanelerde devam ediyor.

Proje sayesinde çocuklar, onlar için büyük boyutlarda hazırlanmış kitaplarla, masallar, bilmeceler ve boyamalarla zaman geçiriyor, her biri kütüphane üyesi oluyor ve armağan kitaplar ediniyor. Ebeveynler de hem bu eğlenceye eşlik ediyor hem de çocuk gelişimi, okuma ilgileri, kitapların eğitim öğretim alanı dışındaki rolüyle ilgili bilgi paylaşımında bulunma fırsatı yakalıyor. Bu yıl ki etkinlik Üçevler Kütüphanesi ve Hasanağa Kadın Çocuk Akademisi'nde yapılan buluşma ile start aldı. Etkinliğe katılan çocuklar oyunlar oynayıp, resim çizerek ve masal dinleyerek kütüphane ortamında keyifli vakit geçirdi.

Bu yıl etkinlik kapsamında Üçevler, Güngören, Demirci, Hasanağa, Gümüştepe ve Kayapa mahallelerindeki çocuklarla buluşmalar yapılacağını belirten Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, etkinliğe katılan çocuklar ve ebeveynlerini kutlayarak proje hakkında bilgi verdi. Pala, “Okumaya başlama dönemi çocuk ve ailesi için çok önemli. Biz çocukların, okulun yanında kütüphaneyle de tanışmasını istiyoruz. Kitaplar her yaştan insanın hayatına dokunuyor” dedi.