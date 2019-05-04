Bizim Ev katılımcılarından unutulmaz konser

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin Müzik Atölyesi'ne katılan kursiyerler, yıl boyunca aldıkları eğitimin ardından Nazım Hikmet Kültürevi'nde çok özel bir konser verdi.

Nilüfer Belediyesi'nin, engelli bireylerin daha fazla sosyal yaşamın içinde olmaları amacıyla kurduğu Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, katılımcılara yönelik çeşitli atölyeler düzenliyor. Bu atölyelerden biri de Müzik Atölyesi. Nilüfer Belediyesi Bizim Ev'in, Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası'nın desteğiyle yıl boyunca gerçekleştirdiği Müzik Atölyesi'nin katılımcıları, Nazım Hikmet Kültürevi'nde konser verdi.

Bizim Ev katılımcıları ve aileleri ile sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yıl sonu konserinin açılış konuşmasını Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer yaptı. Dr. Sibel Özer, Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin kurulduğu 2011 yılından itibaren dayanışmanın, eşitliğin ve bir arada olmanın en güzel örneklerini verdiğini söyledi. Özer, "Nilüfer Belediyesi olarak çalışmalarımızı hayatın her alanında eşit, engelsiz ve erişilebilir bir dünya hedefiyle şekillendiriyoruz. Bugün burada sadece bir konser değil, doğru bir bakış açısıyla gerekli olanaklar sağlandığında hayatı eşitlemenin, engelleri yıkmanın nasıl kolay ve mümkün olduğuna tanıklık edeceğiz. Eşit, engelsiz ve erişilebilir bir Nilüfer sloganı bizim için ulaşılamayacak bir hayal değil. Adım adım ilerlediğimiz bir hedeftir. Bu hedefe doğru ilerlerken tüm katılımcılara Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış konuşmasının ardından konser, ritim grubunun performans gösterisiyle başladı. Ritim grubuna izleyiciler de eşlik etti. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası'yla birlikte sahne alan koro, seslendirdiği şarkılarla gönülleri fethetti. Koristlerin solo performansları da izleyiciden yoğun alkış aldı.

Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Müzik Atölyesi kursiyerlerine sertifikalarını verdi.