Bizim Ev'de ara tatil keyfi

Okulların ara tatile girdiği dönemde Bizim Ev'deki etkinlikler arttı. Engellilerin kardeşleriyle aynı ortamı paylaşmaları maksadıyla çeşitli faaliyetler düzenleniyor. Bizim Ev'de düzenlenen seramik, yoga, plates, kutu oyunları gibi etkinliklere katılanlar hem tatillerini keyifli geçiriyor, hem de yakınlarıyla iyi vakit geçiriyor. Bizim Ev katılımcılarının kardeşlerine yönelik faaliyetler ara tatil boyunca devam edecek. Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi'nin müzeleri, kütüphaneleri, kültür evleri gibi mekânlarına da ziyaret düzenlenecek.