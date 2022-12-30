bkmkitap'ta yıldızlar geçidi

Türkiye'nin en büyük kitap portalı bkmkitap, aralık ayı boyunca şubelerinde birçok önemli ismi ağırladı.

bkmkitap, Bursa'da bulunan toplam dört şubesinde milyonlarca eğitim ve öğrenim kitabı, edebiyat kitabı, çocuk kitabı ve kırtasiye ürününe ev sahipliği yapıyor. Çeşitli atölyeler, imza günleri ve seminerler düzenliyor. Her yaştan kitapseveri bir araya getiren bu etkinlikler aralık ayında da devam etti.

Ceren Melek, Julia Sena Yamanoğlu, Büşra Nur, Dilara Keskin, Saliha Erdim ve Thomas Taylor gibi ünlü yazarlar okurlarla buluştu. Gri Koç olarak tanınan Gökhan Müftüoğlu, öğrencilere sınava hazırlanırken nelere dikkat etmeleri gerektiği ve stresle nasıl baş etmeleri gerektiğine dair seminer verdi. Seminerin ardından da imza etkinliği gerçekleştirildi.

Tüm bu faaliyetleriyle Bursa'nın kültür merkezi haline gelen bkmkitap'ın müdavimleri arasında sanat ve kültür camiasında öne çıkan isimler, akademisyenler bulunuyor.

Bu isimlerden biri de İlber Ortaylı. Ünlü tarihçi, aralık ayında bkmkitap'ın İstanbul Yolu şubesini ziyaret etti. bkmkitap'ın Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbali ile birlikte mağazayı dolaştı ve okurlarına imza verdi.