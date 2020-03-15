BKSTV'de Özer Matlı dönemi

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Özer Matlı seçilirken, Fatma Durmaz Yılbirlik ise Onursal Başkanlığa getirildi.

Bursa'da 58 yıllık bir gelenek olan Uluslararası Bursa Festivali'nin mimarı olan, Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali gibi alanında marka etkinliklere imza atan Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'nın Olağan Genel Kurulu Hilton Otel'de yapıldı. Genel Kurulda, Fatma Durmaz Yılbirlik Vakfın Onursal Başkanlığına getirilirken, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na da Matlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı seçildi. Genel kurula, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Özer Matlı başkanlığındaki BKSTV'nin yeni yönetiminde ise Ömer Kumova, Ahmet Özkaya, Nilüfer Çevikel, Ersin Yazıcı, Onur Özkul ve Fehim Ferik yer aldı.

BKSTV'nin Denetim Kurulu ise Gökhan Onur, Müjdat Sezer ve Gülten Kapıcıoğlu'ndan oluştu.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'nın kentin kültür sanat hayatına yön veren önemli organizasyonları hayata geçirdiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bugüne kadar başarılı çalışmalara imza atan bütün BKSTV yönetimlerine teşekkür etti. Yeni göreve gelen Özer Matlı ve ekibine de başarılar dileyen Başkan Aktaş, kültür sanat etkinliklerini 17 ilçeye yaymak için büyük bir gayret gösterdiklerini belirterek, Büyükşehir olarak BKSTV'nin çalışmalarına destek olmaya devam edeceklerini söyledi.