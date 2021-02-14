BMF, yalın üretim ve verimlilik anlayışıyla KOBİ'leri yeni sanayi dönüşümüne hazırlıyor

Dr. İlker Murat Ar, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından verimlilik ve yalın dönüşüm hedefiyle firmaların yeni sanayi devrine geçişine hız kazandırmak için kurgulanan ‘Bursa Model Fabrika'yı (BMF) ziyaret etti.

BTSO öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile UNDP işbirliğiyle Mart 2019'da Bursa ekonomisine kazandırılan Bursa Model Fabrika, sanayideki yeni nesil dönüşüm hamlesine katkı sağlıyor. İş dünyası temsilcilerinin hizmetine sunulan merkezi, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar ziyaret etti. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Latif Deniz de Genel Müdür Ar'a eşlik etti. BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, merkezin büyük ölçekli şirketlerden KOBİ'lere kadar tüm işletmelere dijital dönüşüm için gerekli altyapı ve insan kaynağı yetiştirilmesi konusunda destek olduğunu kaydetti. BMF'nin verimlilik artışından kaliteye, yalın üretimden dijital dönüşüme kadar birçok alanda firmalara rehberlik ettiğini ifade eden Şener, Bursalı firmaların merkezden daha fazla faydalanmasını hedeflediklerini belirtti. “Model Fabrika ile KOBİ'lere deneysel öğrenme tekniklerini kullanarak yalın üretim ve dijital dönüşüm yetkinliği kazandırıyoruz.” diyen Şener, “Model Fabrika'da proses yaklaşımı, Kaizen, SMED, yetkinlik yönetimi, iş istasyonu tasarımı ve enerji verimliliği gibi konularda 19 ayrı modülde eğitimler veriliyor. Şimdiye dek Model Fabrika'da teorik ve uygulamalı eğitim alan KOBİ'lerimiz üretkenlik, kalite, maliyet ve enerji verimliliği konularında önemli aşamalar kat etti. Önümüzdeki süreçte de daha fazla firmamızın Model Fabrika'dan faydalanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Genel Müdür Prof. Dr. İlker Murat Ar, Türkiye'de hızla yayılan model fabrikaların firmaların yalın üretime odaklanması için kilit rol oynadığını söyledi. Türkiye'nin üretim ve ihracat üssü Bursa'da yer alan Bursa Model Fabrika'nın KOBİ'ler için güzel bir uygulama imkanı sağladığını ifade eden Ar, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Model Fabrikaların Türkiye'nin üretim kimliğine ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu vizyonla Bursa'da güzel bir merkez hayata geçirildi. Model Fabrika'ların en önemli görevlerinden birisi işletmelerdeki yalın dönüşüm hareketini daha da hızlandırmak. O yüzden Model Fabrialar farklı bir misyon üstleniyor. Bakanlık olarak işletmelerimizin Bursa Model Fabrika'dan daha fazla faydalanmasını istiyoruz.” diye konuştu.

BTSO tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurulan Bursa Model Fabrika'nın odağında imalatçı KOBİ'lerin üretim proseslerindeki kayıp kaçakları önlemek, dijital teknolojileri üretim sistemlerine entegre etmek ve enerji verimliliği dönüşümünü gerçekleştirmek bulunuyor. Gerçek bir fabrika gibi kurgulanan Bursa Model Fabrika'da tamamen yerli üretim CNC torna ve freze, abkant, lazer kesme makinesi, montaj hattı ve operatörlerin bulunduğu üretim hattı yer alıyor. Her sektöre hizmet verebilecek niteliğe sahip olan Model Fabrika'da 260 parçadan oluşan paletli robot taşıyıcı üretimi yapılıyor.