Böbreğinden 9 santimetre çapında kitle çıktı

Bursa'da bulantı, kusma şikayeti ile hastaneye giden 14 yaşındaki Beyza Baltıc, böbreğinden 9 santimetre çapında kitle olduğunu öğrenince şaşkına döndü. Kapalı yöntemle ameliyat edilen Beyza Baltıc, böbreği zarar görmeden sağlığına kavuştu.

Bursa'da yaşanan şaşkınlık veren olay, 14 yaşındaki Baltıc'ın ailesi tarafından hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıktı. Kusma ve bulantı sebebiyle hastaneye yatan Beyza Baltıc, yapılan incelemeler sonucu böbreğinde büyük bir kitlenin olduğu ortaya çıktı. Acil ameliyata alınan Beyza Baltıc, böbreğini kaybetmeden sağlığına kavuştu. Kapalı yöntemle hiçbir kesi olmadan yapılan ameliyatla çıkan kitlenin 9 santimetre çapında olduğu tespit edildi.

Nadir yaşanan olay sonucu kendilerinin de inanamadığı belirten Medicana Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şahan, “14yaşındaki hastamızın böbreğinde nadir görülen 9 santimetre çap büyüklüğünde bir kitle tespit ettik. Hastanın normal şartlarda böbreğinin tamamının alınması gerekiyordu. Biz böbreğinin koruyarak, kapalı yöntemle çıkardık. Kısa sürede iyileşen hastamızı da taburcu ediyoruz” diye konuştu.