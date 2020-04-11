Böbrek hastaları COVID-19 koronavirüsten nasıl

Özel Medicana Bursa Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Burak Canver, ''Bilhassa diyaliz hastaları bağışıklı sisteminin zayıf olması nedeniyle enfeksiyonla mücadele etmekte zorlanabilirler. O yüzden pandemi döneminde haftalık diyaliz programına uyulması, diyaliz yeterliliği, verilen ilaçların aksatılmaması daha bir önem kazanmaktadır. Programlı diyaliz hastalarında diyaliz tedavisinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi bağışıklık sistemine olumlu katkı sağlar. Böbrek nakli olmuş hastalar tedavi olarak bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanır. Tedavinin aksatılması nakilli böbreğin reddi gibi istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Böbrek nakli olan hastaların ilaçlarına hekimlerinin tavsiyeleri doğrultusunda devam etmeleri gerekmektedir" dedi.

Nefroloji Uzmanı Dr. Burak Canver, "Böbrek hastalarının bir kısmıda otoimmun hastalıklara bağlı olan kronik böbrek hastalarıdır. Bu hastalıklar arasında lupus, IgA nefropatisi, membranöz glomerulonefrit, fokal segmental glomeruloskleroz gibi protein kaçağı ve böbrek yetmezliği yapan hastalıklardır. Bu hastalıklar tedavi edilmediğinde böbrek hasarı sonucu kronik böbrek yetmezliğine yol açarlar. Bu hastalar genellikle tedavilerinin bir parçası olarak bağışıklık sistemini baskılayan kortizon gibi ilaçlar kullanırlar. Hekime danışmadan tedavinin sonlandırılması böbrek açısından istenilmeyen sonuçlara yol açabilir. Börek yetmezliğinin gelişmesi, ilerlemesi ya da hemodiyaliz ihtiyacının oluşması gibi. Bu hastalar yukarıda saydığımız tedbirlere diğer insanlardan daha fazla özen göstermelidir'' dedi.