İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Böbrek hastası genç kadın nakil bekliyor

Bursa’da böbrek hastası genç kadın hayata tutunmak için nakil bekliyor.

Bursa'da böbrek hastası genç kadın hayata tutunmak için nakil bekliyor. Kan grubu uymadığı için böbrek veremeyen aile, çapraz nakil için yardımcı olabilecek birisini arıyor.


Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan ve bir yıldır evli olan Mine Arpacı'nın (24) böbrek yetmezliği hastalığı bulunuyor. Kızlarına uygun böbrek nakli için sıra beklen aile, gerekirse çapraz nakil ile kızlarının tedaviye kavuşmasını bekliyor.


2014'den beri böbrek rahatsızlığı bulunuğunu dile getiren Mine Arpacı, "Böbrek rahatsızlığım son safhaya geldiği için diyalize girmem gerektiğini söylediler. Ama yaşım genç olduğu için diyalize gerek kalmadan nakil olmayı düşünüyorum. Ailemin kan grubu da benim kan grubuma tutmadığı için böbrek bağışı bekliyorum. Akrabalarından, eşinden, dostundan vefat edenler Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne organ bağışında bulunur ve yardımcı olurlarsa memnun olurum. Çapraz nakle başvurdum, ama benim kan gurubum 0 rh pozitif. 0 kan grubu herkese kan verebiliyor, lakin herkesten kan alamadığı için bu şans biraz daha düşük oluyor. 0 kan grubu olan bir kişinin bana vermesi lazım. 0 kan grubu herkese verebiliyor. O yüzden bağış bekliyorum" dedi.


"Çapraz böbrek nakli ile bizde böbreğimizi vereceğiz"


Kızı Mine'nin 5 yıldır böbrek rahatsızlığı bulunduğunu söyleyen Kadir Oluktaş, "Doktorların çabalarına rağmen kurtaramadık. Doktor böbrek nakli olması gerektiğini söylüyor. Yaşı genç olduğu için de diyalize sokmuyor. Bizim böbreklerimiz de tutmuyor. Bunun için böbrek verebilecek eş dost, akraba, yardımcı olabilecek birilerini arıyoruz. Çapraz böbrek nakliyle, bize yardımcı olabileceklere biz de yardımcı olacağız. Ben veya eşim muhakkak böbreğimizi vereceğiz. Yeter ki kızım kurtulsun, başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.