Boğarak öldürdükleri kişiyi bazanın altında sakladılar

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, sahil bölgesinde bulunan sitede yabancı uyruklu iki kişi, Galip Bayram (54) isimli vatandaşı boğarak öldürüp bazanın altına sakladılar. Olay, zanlılardan birinin Bursa Polisine itirafıyla aydınlandı.

Gemlik'in Kumla Mahallesinde bulunan bir sitede, üç ay önce ev kiraladığı öğrenilen Galip Bayram'ın, evine ihbar üzerine polis tarafından girildi. Maktulün cesedi, dairenin salonunda bazanın içinde bulundu.

26 yaşındaki kişinin itirafıyla ortaya çıktı

26 yaşında olduğu öğrenilen E.A.'nın Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne itirafı üzerine yapılan çalışmada, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumla Muhtarı Kazım Ata ile gencin tarif ettiği bölgede tespit çalışmalarına başladı. Bir sitede bulunan daireyi açan polis ekipleri, maktulün cesedini salonda bulunan baza içinde buldular. Olay yerine gelen Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, cenaze kesin ölüm sebebinin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Maktulün ikamet adresinin İnegöl olduğu öğrenilirken, zanlılardan 21 yaşındaki K.D. ise Eskişehir'de yakalandı. E.A. ifadesinde tuvaletten döndüğünde, K.D.'nin maktulü boğduğunu gördüğünü, engel olamadığını söyledi. Ardından da, ertesi gün suçu itiraf ettiğini dile getirdi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.