İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boğularak hayatını kaybeden amca yeğen toprağa verildi

Bursa’nın İznik ilçesinde göle giren baba, 2 oğlu ve yeğenden boğularak hayatını kaybeden amca yeğen toprağa verildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde göle giren baba, 2 oğlu ve yeğenden boğularak hayatını kaybeden amca yeğen toprağa verildi.


Edinilen bilgiye göre, İznik Gölü kenarına pikniğe giden 36 yaşındaki Mahmut Surani, oğulları Ahmet Surani (12) ve Muhammed Surani (12) ile yeğeni Abdullah Surani (16) serinlemek için suya girdi. İkiz kardeşler babaları ve kuzenlerini bırakıp açılınca bir süre sonra dibe battı. İkizlerin çağlık atması üzerine baba ve yeğen diğer iki kardeşi kurtarmak için yanlarına yüzmeye çalışırken onlar da dibe battı. 4 kişinin boğulmak üzere olduğunu gören kıyıdaki vatandaşlar suya atlayıp baba ve çocukları kurtarmaya çalıştı. 12 yaşındaki ikizler Ahmet ve Muhammed Surani vatandaşlar tarafından kurtarılıp sudan çıkarılırken, baba ve 16 yaşındaki yeğen boğularak can verdi.


Amca yeğen Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.